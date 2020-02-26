اليوم.. العرض التجاري الأول لفيلم "بعلم الوصول "

يبدأ اليوم الأربعاء، طرح فيلم "بعلم الوصول" في دور العرض المصرية، بعد إقامة العرض الخاص له مساء أمس في سينما الزمالك بحضور عدد من صناعه من بينهم بسمة، المخرج هشام صقر، بسنت شوقي، الفنان محمد سرحان وغيرهم كما حضر عدد من الضيوف من بينهم محمد فراج،

طارق عبد العزيز، يسرا اللوزي، منى هلا وغيرهم.

انتظر الجمهور عرض الفيلم في دور العرض المصرية منذ فترة طويلة، جال فيها الفيلم على العديد من المهرجانات الدولية من بينهم مهرجان أيام قرطاج وغيرهم، كما عرض الفيلم في

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مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إلي أن طرح الفيلم للجمهور العام اليوم بعد طول انتظار.

تدور أحداث الفيلم عن هالة وهى مريضة أكتئاب تضطر للتكيف مع مرضها واستكمال حياتها بعد سجن زوجها ورعاية طفلتها والعودة للعمل، يركز الفيلم على معاناة مريض الأكتئاب وكيف يتعامل معه المجتمع. الفيلم من بطولة بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ومن تأليف وإخراج هشام صقر.