أعلنت مؤسسة "سينما توجراف للثقافة والفنون" لمؤسسها المخرج إسماعيل مراد عن تأسيسها مهرجان سينمائي دولي بمدينة بورسعيد تحت عنوان "مهرجان العالم القديم السينمائي"، علي أن تنطلق فعاليات أولي دوراته خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وقال المخرج "إسماعيل مراد"، مؤسس ورئيس المهرجان، إنه حصل علي موافقة وزارة
وأشار مراد إلي أن "مهرجان العالم القديم السينمائي" يهدف إلي نشر الوعي ودفع العمل السينمائي وتحقيق التواصل مع دول قارات العالم القديم بما يُسهم في تحقيق الاحتكاك اللازم لاكتساب المزيد من المهرجان.
وفي السياق ذاته، ينقسم المهرجان إلي 3 مسابقات رئيسية، وهم:" المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة، مسابقة أفلام مشروعات خريجي المعاهد والأكاديميات السينمائية بالقارات الثلاث، ومسابقة محمود ياسين لصناع الأفلام من أبناء بورسعيد ".
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية وزارة الثقافة...انطلاق "مهرجان العالم القديم السينمائي" في سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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