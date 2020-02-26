برعاية وزارة الثقافة...انطلاق "مهرجان العالم القديم السينمائي" في سبتمبر المقبل

أعلنت مؤسسة "سينما توجراف للثقافة والفنون" لمؤسسها المخرج إسماعيل مراد عن تأسيسها مهرجان سينمائي دولي بمدينة بورسعيد تحت عنوان "مهرجان العالم القديم السينمائي"، علي أن تنطلق فعاليات أولي دوراته خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وقال المخرج "إسماعيل مراد"، مؤسس ورئيس المهرجان، إنه حصل علي موافقة وزارة

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الثقافة بتأسيس هذا الحدث السينمائي، متجهاً بالشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبانن محافظ بورسعيد، علي إسهامها في انطلاق هذا المشروع الفني الكبير، الذي يتمني أن يتحقق برؤية طموحة ودعم من مؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار مراد إلي أن "مهرجان العالم القديم السينمائي" يهدف إلي نشر الوعي ودفع العمل السينمائي وتحقيق التواصل مع دول قارات العالم القديم بما يُسهم في تحقيق الاحتكاك اللازم لاكتساب المزيد من المهرجان.

وفي السياق ذاته، ينقسم المهرجان إلي 3 مسابقات رئيسية، وهم:" المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة، مسابقة أفلام مشروعات خريجي المعاهد والأكاديميات السينمائية بالقارات الثلاث، ومسابقة محمود ياسين لصناع الأفلام من أبناء بورسعيد ".