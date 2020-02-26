يحيى خليل في 3 حفلات بـ أوبرا اسكندرية

يختتم رائد موسيقى الجاز يحيى خليل موسمه الفني بدار الأوبرا من خلال 3 حفلات يحييها في الثامنة مساء الخميس المقبل، بأوبرا ‏الإسكندرية، ومساء يومي الخميس والجمعة الموافقين 5 و6 مارس المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا.‏

ويقدم يحيي خليل بمشاركة مغنية الجاز والبلوز الكندية "شيري بلوور"، ومصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين، باقة من أشهر أعماله ‏الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المنفرد، وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز من بينها: البيانولا، بحلم في عالم غريب، دنيا، الأمل، أميرة، ‏من غير عنوان والغربة، وغيرها إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر

ألحان الموسيقى العربية برؤيته ‏الخاصة لأسلوب موسيقى الجاز.

يذكر ان الموسيقار المصري يحيى خليل كوًّن أول فرقة لعزف موسيقى الجاز فى تاريخ مصر، وأطلق عليها اسم "كايرو جاز كوارتيت"، أى رباعى القاهرة لموسيقى الجاز، و هى الفرقة التى أعتبر العديد من الذين عاصروا نشأتها، أنها كانت الفرقة الملهمة لكل الفرق الموسيقية التى كانت وما زالت تعمل و تعزف حالياً فى مصر.

قد وصل بفرقته الى قمة النجاح و الشهرة، وقرر أن يسافر للدراسة فى أمريكا، لكى يلتقى فى رحلته

الى هناك، بهؤلاء الفنانين و الموسيقيين الأمريكيين الكبار العمالقة، و يتعلم منهم، و يعزف معهم، هؤلاء الفنانين الذين كان "يحيى" يواظب على سماعهم فى مصر من خلال برنامج "نادى الجاز" فى محطة "صوت أمريكا"، و سافر يحيى بالفعل الى امريكا، و مكث هناك أكثر من خمسة عشرة عاماً، و هو يكافح و يدرس، و يتألق أيضاً كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية، فى امريكا التحق يحيى بمعهد "روى ناب" للجاز لمدة خمس سنوات تتلمذ فيها على ايدى عازف الات البركشن الأسطورى"روى ناب"، الذى كان معلماً و ملهماً للعديد من أشهر عازفى الجاز، الذين اشتهروا فيما بعد عالمياً من أمثال جين كروبا، الذى قامت شركة كولومبيا السينمائية الشهيرة بانتاج فيلم عنه باسم "قصة حياة جين كروبا".