محمد سرحان يكشف دوره في "بطل بعلم الوصول" للوفد

كشف الفنان محمد سرحان، عن دوره في فيلم بعلم الوصول، أنه يقدم شخصية خالد زوج هالة والتى تقوم بها بسمة، وهو رجل تقليدي تتمحور حياته حول عمله وبيته إلي أن يتعرض لأزمة في عمله تضطرهم للبعد عن بعضهم البعض وهو الأمر الذي يقلب حياة هالة ويساعدها على الشفاء.

وعن تصنيف الفيلم ضمن سينما المرأة فلقد وافق على هذا التصنيف وأوضح إن الفيلم

يركز بشكل أساسي عن الصحة النفسية للمرأة وصراع مريضة الإكتئاب وتفاصيل حياتها ومعاناتها على عكس عدد من الأعمال التي شاهدها مؤخرًا وكانت تدور حول قضايا المرأة ايضًا فالأختلاف هنا تركيز بعلم الوصول على معاناة مريضة الإكتئاب.

أضاف سرحان إن أحد مواطن جمال الفيلم هو قلة الكلام والتركيز بشكل أساسي على المشاعر

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والنظرات وهو الأمر الذي جعل الجمهور من مختلف الدول يتفاعل معه.

أوضح ايضًا أنه شارك من قبل في عدد من الأعمال مثل فيلم الجزيرة 2، عشم، أسماء ولكنها كانت أدوار صغيرة أهلته لبطولة فيلم بعلم الوصول وهو سبب حماسته للفيلم بالإضافة لجودة الفيلم.

وعن تجربة العمل مع المخرج هشام صقر أكد إن صقر يمتاز بالدقة الشديدة في العمل ويرغب في تقديم عمل أقرب للكمال فكل مشهد يتم تحضيره والعمل عليه بحرص شديد وهو ما ساعد في خروج الفيلم بهذا الشكل.