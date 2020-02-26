هشام صقر لـ"الوفد": "بعلم الوصول" لا يتصدى لقضايا المرأة

أكد المخرج هشام صقر أن فيلم "بعلم الوصول" لا يتصدى لقضايا المرأة، وأنه غير معني بالدفاع عن حقوق المرأة، فالنساء هن الأولى بعرض قضاياهن والتعبير عن مشكلاتهن بشكل أفضل.

أضاف، أنه يرفض تصنيف الفيلم ضمن أفلام المرأة، حيث إن السينما على مدار تاريخها يقدمها

رجال ونساء، وتعبر عن قضايا كليهما، وليس من الضرورة أن يتم تصنيف الفيلم بناءً على جنس أبطاله أو صُناعه. وأكد أنه معني في المقام الأول بالقضايا الإنسانية، وصادف أن يكون بطل العمل امرأة، فأنا لم أقصد أن أحمل لواء المدافع عن حقوق المرأة.

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يذكر أن فيلم بعلم الوصول تدور أحداثه عن "هالة"، وهي امرأة تعاني من الاكتئاب وتراودها أفكار انتحارية تحاول مقاومتها أثناء رعايتها لرضيعتها، وحل أزمة زوجها السجين ظلمًا والتصدى لمشكلات شقيقتها المراهقة وصديقتها.

الفيلم بطولة بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقي، رفل خليل، إصرار الشريف، تأليف وإخراج هشام صقر.