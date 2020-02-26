نوال الزغبي: أنا سينجل ماما منذ 12 سنة

أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن طلاقها رسميًا، وأن الطلاق وقع منذ ثلاثة أشهر بعد 12 عامًا من الانفصال عن زوجها ووالد أبنائها، وأنها لم تعلن الخبر في حينها تقديرًا لمشاعر أبنائها.

صرحت "الزغبي" خلال لقاء تلفزيونى لها: "فعليًا أنا سينجل ماما منذ 12 سنة، وتم الطلاق رسميًا من 3 أشهر، وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت

إني لازم أقولوا، كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم".



وتابعت الزغبي أن أبناءها يعارضون زواجها مجددًا، ووجهت حديثها لابنتها الكبرى "تيا"، قائلة: "بحبها كتير جدًا وهي قلبي وحياتي، وبنصحها أن تحب حالها، وأن تدرس منيح وتطلع على مستقبلها".

نوال الزغبي تعلن طلاقها رسميًا#mtvlebanon #منا_وجر pic.twitter.com/yOC9giS6Bx

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— MTV Lebanon (@mtvlebanon)

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تستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي، يوم السبت 29 فبراير الجارى، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالمغرب وتحديدًا كازبلانكا، ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة، منها "صبح صبح" ،"كاراميل" ،"طول عمرى"،"معرفش ليه"، "عينيك كدابين"، "مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"، "يا جدع"،"ولا بحبك"، "كده باى"، "الناس العزاز"، "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، "عادي" و"غريب الراى"، "جنة جنة"، وغيرها.