أعرب المخرج هشام صقر، مخرج ومؤلف فيلم "بعلم الوصول"، أنه يرفض تصنيف الفيلم ضمن أفلام المهرجان التي لا تناسب العرض التجاري، موضحًا أن الأفلام التي تعرض في المهرجانات تمتاز بجودة فنية عالية تؤهلها للعرض في منصات متخصصة، لكن هذا لا يمنع نجاحهاالتجاري، وتكمن المشكلة في تصنيف الأفلام مما يؤدي إلى خوف الجمهور من مشاهدتها عند عرضها تجاريًا.
كما كشف المخرج هشام صقر عن مدة تحضيره للفيلم التي استغرقت قرابة السنوات الثلاث ونصف منذ بداية العملعلى سيناريو الفيلم، وهو الأمر الذي يراه جيدًا لإنتاج فيلم تم إعطاء كل عناصره حقها.
وأوضح، أنه واجه الكثير من التحديات أثناء التحضير للفيلم، بداية من السيناريو والإخراج، وبالطبع الإنتاج، الذي تصدى له بالاشتراك مع المنتج والسيناريست محمد حفظي، الذي جمعتهما صداقة وزمالة بسبب عمل صقر كمونتير في العديد من أفلام كانت من إنتاج حفظي.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرج هشام صقر لـ"الوفد": "بعلم الوصول" فيلم لدور العرض والمهرجانات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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