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مهرجان قرطاج لفنون يكرم الكاتب محمد الدوسري

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يكرم مهرجان قرطاج للفنون الكاتب والشاعر محمد الدوسري في دورته الأولى والتي تقام في شهر مارس القادم، وذلك على مجموعة أعماله الأخيرة والتى نشرت في تونس وسوريا وعدد من

بلدان الوطن العربي.

يشار أن مهرجان قرطاج للفنون يفتتح دورته الأولى بتكريم عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي في الوطن العربي وذلك على

تميزهم في العام الماضي.

الجدير بالذكر إن الكاتب محمد الدوسري حصل على عدد كبير من الجوائز والتكريمات من مختلف المهرجانات الأدبية وترجمت أعماله للكثير من اللغات المختلفة، كما أنه يستعد لطرح ديوانه الجديد والذي يحمل أسم " عنوانك الأخير ".

 

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