خاص- بعد نجاحها بالعودة.. هل تحضر ليزا دبس لعمل جديد؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان حققت الممثلة اللبنانية ​ليزا دبس​ نجاحا في دورها الجديد في مسلسل العودة الذي يعرض حاليا على شاشة MBC4 اكدت في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انها لم تستقر على عمل جديد بالفترة المقبلة لتطل به خصوصا وان الادوار التي تعرض عليها حاليا لم تصبح رسميا موجودة ولا يمكن الحديث عنها.

العودة بطولة دانييلا رحمة نيكولا معوض رودريغ سليمان ليزا دبس ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين ويحقق نجاحا ملحوظا من اخراج ايلي السمعان وانتاج شركة ايغيل فيلمز.