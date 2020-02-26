ريتا أورا تنفصل عن رافرتي لو بعد 3 اشهر من المواعدة

ميرنا وليد - بيروت - انفصلت الفنانة العالمية ​ريتا أورا​ عن الممثل رافرتي لو ابن الفنان جود لو الشهير الذي يصغرها بست سنوات بعد مرور 3 اشهر فقط على بداية علاقتهما العاطفية. وفي التفاصيل كان قد رصد الثنائي معا في نهاية العام الماضي خلال حصورهما حفل توزيع جوائز بريت للأزياء. وذكر مصدر مقرب من الثنائي تفاصيل ما حدث: "لقد كانا ريتا وراف يتواعدان بالفعل وكان هناك كيمياء بينهما رائعة ثم أصبحا قريبين جدا من بعضهما البعض أثناء عملهما هناك" وأضاف: " لكن ريتا قضت وقتاً طويلاً خارج البلاد والبعد جعل العلاقة باردة"

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