خطيب ديانا كرزون يرفع دعوى قضائية ضد هؤلاء

ميرنا وليد - بيروت - كشف الإعلامي الأدرني ​معاذ العمري​ عن تقديمه شكوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب الانتقادات التي تلقتها خطيبته الفنانة الأردنية ديانا كرزون عند اعلانها خبر عقد قرانهما، اذ قال بعض المتابعين ان معاذ تعرف على ديانا خلال فترة زواجه، وفور معرفة زوجته بخيانته لها طلبت الطلاق منه.

وكتب العمري على صفحته الخاصة: "سأتقدم بشكوى عند المدعى العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء علي السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شي لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف والقانوهو الفيصل بيننا .. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".

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