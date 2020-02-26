وفاة والدة بسام فتوح

ميرنا وليد - بيروت - أعلن خبير التجميل اللبناني ​بسام فتوح​ عن وفاة والدته صبحية خالد عطية، ومن المقرر ان تشيّع الراحلة يوم غد الخميس 27 شباط، اذ يصلى على جثمانها في مسجد البسطة التحتا، على ان يتم دفنها في مدافن الباشورة.

ونشر بسام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل وموعد تقبل التعازي، وتلقّى عدد كبير من التعازي من قبل المتابعين على صفحته الخاصة، متمنين المغفرة للراحلة.

من اسرة موقع الخليج 365 نتقدم بأحرّ التعازي لخبير التجميل بسام فتوح، راجين الله ان يسكن الفقيدة فسيح جنّاته.

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