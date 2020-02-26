إبنة أصالة تتعرّض للسخرية بسبب تصرفها هذا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت ​شام الذهبي​، إبنة الفنانة السورية ​أصالة​، للسخرية من قبل المتابعين، بعد إنتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه أثناء وجودها في المنزل وهي تقف أمام شاشة التلفزيون، قبل أن تبدأ بالرقص على أنغام الموسيقى بخطوات سريعة وعفوية.

وإنقسمت الآراء بين من أبدى إعجابه بروحها المرحة، ومن رأى أنها لا تتمتع بخفة الظل، ساخرين منها بطريقة لاذعة.

ومما جاء في التعليقات: "من وين بدها تجيب خفة الظل؟" و"ظرافة الله يحرمنا منها فعلاً" و"صاحية؟ فيها شي؟ علموني بس".

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