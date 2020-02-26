حجز عبدالله بوشهري في الحجر الطبي بسبب فيروس “كورونا”

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 02:54 مساءً - تم حجز الفنان الكويتي ​عبد الله بوشهري​ في الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا الذي انتشر في ايران وأدى الى وفاة حوالي 50 شخص حتى الآن.

هذا الاجراء روتيني وأمر طبيعي تقوم به الحكومة لحماية مواطنيها من اصابتهم بالفيروس.

ونشر حساب حكومي كويتي صورة لعبد الله بوشهري وهو يرتدي الكمامة في الفندق المخصص لاستقبال المواطنين في منطقة الفحيل جنوب الكويت، حيث يبقون لأيام معزولين للتأكد من عدم اصابتهم من فيروس “كورونا” المتفشي.