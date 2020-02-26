شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحظر دخول الاثار اليمنية الى البلاد والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 أصدرت الحكومة الامريكية قرارا يقضي بمنع دخول واستيراد أي قطع اثرية يمنية.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية " وجد بأن الظروف تستدعي فرض قيود طارئة على فئات من المواد او القطع الاثرية العرقية من التراث الثقافي في اليمن". Advertisements وبحسب القرار ستكون القيود نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخ طلب اليمن فرض مثل هذه القيود حتى 11 سبتمبر 2024 مالم يتم تجديدها ويسري نفاذه من 5 فبراير 2020. وقد رحب وزير الثقافة مروان دماج بالقرار الأمريكي والذي كان ثمرة للتحركات اليمنية لدى الإدارة الامريكية لمنع دخول الاثار اليمنية المسروقة والاتجار بها.

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