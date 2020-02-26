عاصي الحلاني يظهر بالكمامة في ذا فويس كيدز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابه في موقع تويتر فيديو تشويقيا من الحلقة المقبلة في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" وكتب معلقا: "شو عم بيصير بالستديو انتظرونا".

وأكد الفيديو تواجد الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال في آخر حلقتين من البرنامج، كما ظهر الحلاني واضعا كمامة، لتقوم بعدها عجرم بتهديده ممازحة.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، متسائلين عن سر ظهور الحلاني بالكمامة وهل لفيروس كورونا علاقة بالأمر؟ كما أبدى الكثيرون حماستهم بسبب تواجد هلال في تقديم آخر حلقتين، وذلك بسبب نجاحها في تقديم هذه النوعية من البرامج أبرزها "أراب آيدول".

وانتهت يوم السبت الماضي مرحلة المواجهة ضمن البرنامج بتأهل 5 متسابقين من كل فريق بعد منافسة قوية جدا، وبهذا يتبقى حلقتان على انتهاء البرنامج؛ إذ من المقرر أن يتنافس المتسابقون من كل فريق على أن يختار المدرب 2 للتأهل إلى الحلقة النهائية من أجل تتويج موهبة واحدة فقط.

يشار إلى أن هذا الموسم هو الثالث من البرنامج، وجرت تغييرات على لجنة التحكيم في هذا الموسم؛ إذ بقيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والتي شاركت في الموسمين الماضيين، فيما حل الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي، بديلين عن الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان المصري تامر حسني.

وفي الموسم الأول حصدت الطفلة اللبنانية لين الحايك اللقب من فريق كاظم الساهر، وفي الموسم الثاني الطفل المغربي حمزة لمبيض من فريق القيصر ايضا.

Advertisements

وعلى صعيد متصل، جاء انضمام الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال إلى البرنامج والذي ستشارك الإعلامي السعودي ياسر السقاف في التقديم، بعد انسحاب المصرية ناردين فرج.

وكانت فرج نشرت فيديو كاشفة من خلاله انسحابها من تقديم البرنامج دون توضيح الأسباب وفيما إذا كان هناك خلافات مع إدارة البرنامج، وانتشرت سابقا تسريبات عن حلول أنابيلا هلال بديلة عنها، كما أنها ستقدم برنامج "ذا فويس سينير" بموسمه الأول والمقرر عرضه بعد انتهاء الموسم الثالث من ذا فويس كيدز.

وفيما يخص برنامج ذا فويس سينير فقد انتهت لجنة تحكيمه المكونة من الفنانة اللبنانية نجوى كرم ومواطنها ملحم زين، والفنان المصري هاني شاكر من تسجيل حلقاته.