ديانا كرزون تتعرض لهجوم وخطيبها يلجأ للقضاء.. ما علاقة زواجه السابق؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد الإعلامي الأردني معاذ العمري لعقد قرانه على الفنانة الأردنية ديانا كرزون يوم الجمعة المقبلة بخطوة اعتبرها البعض مفاجأة، خاصة أن علاقتهما لم تظهر للعلن في وقت سابق.

ومنذ إعلان خبر ارتباط الثنائي، تعرض كل من كرزون والعمري لسيل من الانتقادات والتعليقات الجارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن معاذ العمري تعرف إلى ديانا كرزون خلال فترة زواجه من مقدمة إذاعية أردنية، لكنهما انفصلا عندما اكتشفت الأخيرة خيانته لها بعد زواج دام أكثر من 8 سنوات لم يثمر عن أطفال.

الهجوم الكبير الذي تعرضت له ديانا عبر منصات التواصل وصل حد الإساءة لها ولأفراد عائلتها، الأمر الذي دفع معاذ العمري إلى التهديد بمقاضاة كل من أساء له أو لخطيبته بتعليق غير لائق أو خبر عار عن الصحة.

وكتب العمري عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" أنه سيتوجه الى المدعي العام لتقديم الشكاوى بحق كل من أساء إليه أو لديانا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عقد قرانهما.

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وتأكديا على خطوة مقاضاة كل من أساء علق العمري في منشوره: "عشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت"، كما قدم الشكر لكل من قدم له التهاني بمناسبة عقد قرانه.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد صرحت في عدة مقابلات صحفية سابقة أنها ترفض الزواج من رجل متزوج، وصرحت حينها: "ما بحب واحد متزوج.. مبدأ بحياتي انه ما بخرب بيوت الناس.. وما بوصل لمرحلة الحب إذا الشخص مرتبط".

يذكر أن ديانا كرزون أعلنت مؤخرا عن دخولها في علاقة رومانسية من خلال لقائها مع أحد البرنامج التلفزيونية، عقب حفل الفالنتاين الذي أقامته في العاصمة الأردنية "عمان" إلى جانب الفنان السوري "ناصيف زيتون".

وقالت ديانا في لقائها: "أجواء الحب كلها حب، بتبتدي من عيلتك لصحابك لكل الناس اللي حيشوفوك اليوم".

وعند سؤال ديانا: "هل قلبك يدق لأحد"، أجابت: "بدون تفاصيل، نعم"، حيث كشفت بأنها استقبلت باقة ورد حمراء في يوم حفلها المصادف للفالنتاين، وقالت بأنها ستؤدي ميدلي رومانسية ستختتمها بأغنيتها الشهيرة "انساني ما بنساك".