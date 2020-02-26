تأجيل حفلي عمرو دياب وعمر خيرت حداداً على الرئيس مبارك

تقرر تأجيل حفل الفنان عمرو دياب، الذي كان من المفترض إقامته يوم الجمعة 28 شباط (فبراير) الجاري. وتم تأجيل الحفل إلي اليوم التالي السبت 29 شباط (فبراير) ، وذلك على خلفية وفاة رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك.

يذكر أن عمرو دياب طرح أغنيات ألبومه الجديد "سهران" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" رسمياً الثلاثاء 18 شباط (فبراير). ويضم الألبوم اثنتي عشرة أغنية جديدة، بالإضافة إلى أربع أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف.

من ناحية أخرى تم طرح الألبوم على تطبيقات الموسيقى المختلفة مثل أيتيونز وأنغامي وسبوتيفاي.

كما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، على "فيسبوك"، عن تأجيل حفل الموسيقار عمر خيرت، نظرًا ‏لحالة الحداد العام بالدولة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.‏

وجاء في بيان المكتبة: "تقرر تأجيل حفلات الفنان عمر خيرت أيام 27 فبراير لتكون يوم ١١ مارس و28 فبراير لتكون ١٢ مارس ‏بذات التذكرة المباعة وفي نفس أماكن الجلوس المحددة، وعلى من يرغب في استرجاع التذاكر التوجه إلى شباك تذاكر المكتبة بحد ‏أقصى يوم ١٠ مارس لرد قيمة التذاكر المرتجعة".‏

وأضاف البيان: "أما بالنسبة للتذاكر المشتراة إلكترونياً‎ (online) ‎ينطبق عليها ما سبق ذكره أعلاه‎، وفي حالة الرغبة في استرجاع التذاكر‎ onlin، يرجى إفادتنا بالبريد الإلكتروني‎ [email protected] ‎حتى يتم رد القيمة ‏على الحساب البنكي، وتعتذر مكتبة الإسكندرية للجمهور العزيز على هذا التغيير المُفاجئ الخارج عن إرادتنا ونأمل في حسن تفهمكم للظرف الطارئ، ‏آملين أن نكون دوماً عند حسن ظنكم".‏

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يذكر أن آخر مشاركات الموسيقار عمر خيرت في السينما كانت من خلال موسيقى وأغنيات فيلم "الممر" الذي شارك في موسم أفلام ‏عيد الفطر 2019‏‎

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