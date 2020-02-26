تغريدة غزل من وائل كفوري لـ نوال الزغبي بعد طلاقها رسميًا

أشعل الفنان اللبناني وائل كفوري موقع التدوين الاجتماعي تويتر بتغريدة وجهها لمواطنته الفنانة نوال الزغبي، بعد ظهورها امس في برنامج " منا وجر".

غرد وائل كفوري قائلا :" سنين بفتّش وبسأل #مين_حبيبي_أنا ، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي نوال الزغبي القوية"، في إشارة منة الى الدويتو الشهير الذي جمعه بنوال الزغبي " مين حبيبي انا".

وانهالت التعليقات من جمهور وائل كفوري والتي جاءت :" بتلبقوا لبعض .. تجوَّزوا وحقّقوا لي حلمي"، "احلى ثنائي فني بالوطن العربي ملك الرومانسية و النجمة الذهبية نوال الزغبي"،"الله يتمم فرحتنا فيكون".

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، أعلنت نوال الزغبي إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب.

وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.

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وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها وشعورهم؛ لأنه في النهاية والدهم.

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