تغريدة غزل من وائل كفوري لـ نوال الزغبي بعد طلاقها رسميًا

القاهرة - لايف ستايل
أشعل الفنان اللبناني وائل كفوري موقع التدوين الاجتماعي تويتر بتغريدة وجهها لمواطنته الفنانة نوال الزغبي، بعد ظهورها امس في برنامج " منا وجر".
غرد وائل كفوري قائلا :" سنين بفتّش وبسأل #مين_حبيبي_أنا ، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي نوال الزغبي القوية"، في إشارة منة الى الدويتو الشهير الذي جمعه بنوال الزغبي " مين حبيبي انا".
وانهالت التعليقات من جمهور وائل كفوري والتي جاءت :" بتلبقوا لبعض .. تجوَّزوا وحقّقوا لي حلمي"، "احلى ثنائي فني بالوطن العربي ملك الرومانسية و النجمة الذهبية نوال الزغبي"،"الله يتمم فرحتنا فيكون".
وخلال حلولها ضيفة على برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، أعلنت نوال الزغبي إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب.
وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.
وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها وشعورهم؛ لأنه في النهاية والدهم.
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