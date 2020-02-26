أيمن رضا يثير ضجة بما قاله عن الممثلين اللبنانيين وباسم ياخور

أثار الفنان أيمن رضا جدلاً كبيراُ بسبب تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن الكثير من النقاط الفنية والشخصية، لافتاً الى أن الممثلين السوريين هم سبب نجاح الدراما اللبنانية.

وأشار حديث لاذاعة "المدينة اف ام" إلى أن "بعض اللبنانيين لا يحترموننا وينظرون للسوريين نظرة فوقية"، لافتاً إلى أن سبب غيابه عن الدراما العربية المشتركة يعود لعدم وجود علاقات تربطه بمنتجين لبنانيين وخليجين، معتبرا أن مشاركة الفنانين السوريين في هذه الدراما يعود للعلاقات التي تربطهم بالمنتجين.

وقال رضا أنه يفضل بسام كوسا أو سلوم حداد كمرشحين في انتخابات نقابة الفنانين كونهما الأقدر على إدارة هكذا مؤسسة، مشيرا الى أن النقابة تحتاج للتجديد في ظل الانتقادات العديدة التي تطال النقيب الحالي زهير رمضان.

كما علق الفنان السوري على حلقته المثيرة للجدل في برنامج "أكلناها"، قائلا: "باسم ياخور قال لابني همام إن تمثيلي لا يعجبه"، مشيرا إلى أن "حلقتي سبب نجاح برنامجه، وحلقة صفاء سلطان أيضاً".

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وحول تحضيراته للموسم الدرامي المقبل، أكد أنه اعتذر عن أربعة مسلسلات لعدم جودتها، متهما بعض المنتجين بأنهم "جهلة" و"يحاربون الممثلين بأجورهم".

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