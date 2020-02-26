معلومات جديدة عن حياة مادلين طبر في عيد ميلادها ال 62

تحتفل الفنانة مادلين طبر بعيد ميلادها الـ 62 وهى احدى النجمات التى كانت بداية انطلاقتها قوية حيث قدمت فيلم "الطريق الى ايلات" وبعدها قدمت عديدا من الاعمال التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

وكانت كشفت ​مادلين طبر​ عن تفاصيل زواجها في شبابها من رجل يكبرها بـ 15 عامًا حيث قالت إنها كانت تحبه ويهتم بها وتعتمد عليه بكل شيء، ولكنها فوجئت بزميلة من الوسط الفني تحذرها من أن زوجها على علاقة بفنانة أخرى.

وجاء حديث طبر هذا خلال مقابلة معها ضمن برنامج "مع دودي" على قناة "النهار" المصرية، حيث أشارت إلى أنها زوجة ذكية وشعرت من تصرفات زوجها أنه على علاقة بأخرى، لذا انتظرت نزوله من المنزل وقامت بإعادة الاتصال بآخر رقم على هاتفه قبل النزول ففوجئت بأنها فنانة زميلة بالفعل.

وتابعت أنها قامت بالتمثيل على زميلتها بعد الاتصال بها والصراخ في التليفون بأن منزلها يحترق وعليها إخبار زوجها بسرعة، فقامت الفنانة بتلقائية بالصياح على زوجها الذي يجلس بجوارها حتى ينقذها وهكذا كشفتهما من دون أي مجهود.

وأكدت أنها طلبت الطلاق بعد ذلك، مشيرةً إلى أنها تعرضت للخيانة لاحقًا بطرق مختلفة لأن الرجل نادرًا ما يستطيع أن يظل مخلصًا لإمرأة واحدة.

وقالت مادلين طبر، إن أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها هو قرار تأجيل الخلفة ومن بعدها منع الخلفة تمامًا، وطالبت مادلين من الله أن يسامحها على غلطتها".

وأضافت مادلين طبر، خلال حوارها ببرنامج " حديث المساء" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن قرار منع الإنجاب قامت باتخاذه منذ أن تزوجت فى عمر 18 عامًا.

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وأوضحت مادلين طبر، أن قرار منع الإنجاب اتخذته في بداية الأمر من أجل دراستها وعملها فى مجال الإعلام، وليس لعدم حبها لزوجها الأول.

وأوضحت مادلين طبر أنها طلبت من زوجها قبل الزواج بتأجيل الخلفة، قائلة: "كان شرطي الوحيد انى مخلفش للموافقة على الزواج"، موضحة أنها بالفعل عاشت مع زوجها فترة طويلة بدون أولاد وبعدها انفصلا.

وكشفت مادلين طبر، أن ابنة شقيقتها جعلتها لا تفكر فى الخلفة، مؤكدة أنها قامت بتربيتها بعد أن تطلقت شقيقتها وتركت ثلاثة أطفال.

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