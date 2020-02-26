شيرين تحسم الجدل حول حملها

القاهرة – لايف ستايل
في مقابلة مع برنامج MBC Trending، قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها تتمنى أن ترزق بأولاد من زوجها المطرب حسام حبيب.
وتابعت: "الناس لما بتشوف ثنائي حلو وحابينه مع بعض، بتتمنى إن يكون فيه عندهم أطفال".
وأضافت: "ادعولي من قلبكم، لأن الدعاء بيغير القدر، أنا نفسي يبقى فيه عندي طفل من حسام، عشان أنا بحبه أوي، ونفسي أكبر عيلتي بيه ومعاه".
واستكملت: "الله له حكمة في تأخير الحمل، وأنا وحسام في انتظار هذه اللحظة العظيمة، وبمجرد أن تحدث سوف أعلن للجمهور الخبر، وسيعلن حسام بنفسه الخبر للجمهور".
واختتم حديثها قائلة: "أنا أول ما هحمل أكيد مش هقدر أخبي، يعني لو عرفت بالكتير هو يوم أو يومين وأعلن لجمهوري اللحظة دي".
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