شيرين تحسم الجدل حول حملها

في مقابلة مع برنامج MBC Trending، قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها تتمنى أن ترزق بأولاد من زوجها المطرب حسام حبيب.

وتابعت: "الناس لما بتشوف ثنائي حلو وحابينه مع بعض، بتتمنى إن يكون فيه عندهم أطفال".

وأضافت: "ادعولي من قلبكم، لأن الدعاء بيغير القدر، أنا نفسي يبقى فيه عندي طفل من حسام، عشان أنا بحبه أوي، ونفسي أكبر عيلتي بيه ومعاه".

واستكملت: "الله له حكمة في تأخير الحمل، وأنا وحسام في انتظار هذه اللحظة العظيمة، وبمجرد أن تحدث سوف أعلن للجمهور الخبر، وسيعلن حسام بنفسه الخبر للجمهور".

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واختتم حديثها قائلة: "أنا أول ما هحمل أكيد مش هقدر أخبي، يعني لو عرفت بالكتير هو يوم أو يومين وأعلن لجمهوري اللحظة دي".

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