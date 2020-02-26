قصة عودة تامر عاشور لخطيبته بعد أيام من الانفصال

فاجأ المطرب تامر عاشور متابعيه فى 11 سبتمبر 2019 بإعلان خطبته من ملكة جمال الكون للسياحة دارين حداد بنشر صورة تجمعهما من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

انفصال تامر عاشور عن خطيبته

وفى 14 نوفمبر فاجأ تامر عاشور متابعيه مرة ثانية بإعلان انفصاله عن خطيبته من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "حيث كتب قائلا: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، ليعود بعد ساعات قليلة ويحذف التغريدة ليثير الجدل حول حقيقة الأمر.



عودة تامر عاشور لخطيبته

ومنذ ساعات قليلة اعلنت دارين حلمى عن عودة علاقتها بالمطرب تامر عاشور بطريقة غير مباشرة حيث نشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" .



وكتبت عليها مقطع من أغنية لرامي جمال، لتعلق واحدة من صديقاتها قائلة :"يابختك يا تامر" وترد دارين عليها:"طبعًا يا بخته".

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كما عادت دارين لمتابعة حساب تامر عاشور بعد أن كان حذفته عند فسخ خطوبتهما.

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