شكرا لقرائتكم خبر عن "دبلة وقلب وعين الحسود".. خطيبة تامر عاشور تعيد متابعته .. هل عادا ليتزوجا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 5 شهور على انفصالهما، وإلغاء متابعتهما على إنستجرام، عادا مجددًا لمتابعة كل منهما الآخر حيث عادت دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019 متابعة الفنان تامر عاشور على إنستجرام، ووضعت "دبلة وقلب وعين الحسود" على حسابها، وتساءل متابعيهم هل عادا سويا مجددا استعدادا لزوجهما، وكانت دراين حلمي قد ألغت متابعة تامر عاشور عبر إنستجرام، وبادلها تامر نفس الإجراء فور انفصالهما، لكنهما عادا مجدداً لمتابعة كل منهما الآخر.



دارين حلمى

ويوم الخميس 14 نوفمبر 2019، أعلن الفنان تامر عاشور، انفصاله عن خطيبته دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، بتغريده نشرها عبر حسابه على تويتر فجر ، حيث كتب قائلا: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، ليعود بعد ساعات قليلة ويحذف التغريدة ليثير الجدل حول حقيقة الأمر.

وعلى الجانب الآخر، أحيا النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا ضخمًا بأحد المولات الشهيرة بمدينة طنطا، بحضور أكثر من 25 ألف فرد من محبيه من مختلف محافظات الدلتا، وحرص عاشور في بداية فقرته علي تحية الجمهور من مختلف محافظات الجمهورية لحفاوة الاستقبال، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها "خيالي" ،"عشت معاك حكايات" ،"بيت كبير"، "افترقنا"، "قولوله سماح"، "تسلم"، "ده حكاية"، "ما شافوناش"، "أنا راجع"، "هاجي علي نفسي"، "محظوظ"، "يا أهلا"، "خلصانة الحكاية".. واختتم بـ"تسلم" وسط المزيد من أجواء الحماس.

وأحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب الذى أقيم على أحد مسارح التجمع الخامس، والذي قدم خلالها عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها، "خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور.

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وأحيا تامر عاشور مؤخرًا حفلاً غنائيًا في مدينة جدة بالسعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، في شهر يناير الماضي، وأحيا أيضا تامر عاشور مؤخراً حفلين غنائيين فى المملكة العربية السعودية، بليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الأول يوم 29 أكتوبر الماضي والثاني الأربعاء 13 نوفمبر الماضي.

وطرح تامرعاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".