شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يوجه رسالة لمنتقديه: "أصحاب القلوب المريضة يغوروا برة صفحتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان حسام حبيب رسالة شديدة اللهجة لكل منتقديه بعد نعيه للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكتب حسام عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:"الناس المرضى أصحاب القلوب المريضة والشماتة غوروا بره صفحتى مش عاوز حد منكم عندي خصوصا أي حد مش مصري ومش عاجبه اطلع بره وخليك فى حال بلدك".



حسام حبيب



بوست حسام حبيب

وكان قد رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء 25 فبراير الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد معاناته لسنوات من المرض، حتى تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، حيث ظل خطابه الأخير قبل التنحي للرئيس الأسبق مبارك الأكثر تداولاَ وانتشاراَ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعنون بـ"سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا.. إن الوطن باق والأشخاص زائلون".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

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ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية أمس الثلاثاء وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

ونكس مجلس الوزراء، العلم حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.