شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأغانى المهداة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.. "اخترناك.. وريسنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يراقب المصريون حالياً تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي رحل عن عالمنا بالأمس بعدما تم الإعلان عن وفاته عقب تدهور حالته الصحية مؤخراً، وبعد صراع مع المرض في سن الـ 91 عام، وذلك بعد مسيرة طويلة حكم خلالها مصر لمدة 30 عام وقبلها تدرج في المناصب داخل القوات المسلحة ليتولي العديد من المناصب أبرزها توليه قيادة القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سبق وتم الغناء له بمجموعة من الأغاني التى غناها العديد من نجوم ونجمات الغناء مثل "اخترناك، يا معلي راية الحرية، وغيرها من الأغاني التي نتعرض إلى أبرزها خلال السطور التالية.

1/ أوبريت اخترناك

واحد من أجمل الأغاني حيث شارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الغناء بقيادة عمار الشريعى، وتعد من أبرز الأغاني الذى تم إهداءها للرئيس الأسبق مبارك.

2/ يا معلي راية الحرية

هاني شاكر أيضاً واحداً ممن غنوا للرئيس الأسبق مبارك، وذلك من خلال أغنية باسم "يا معلي راية الحرية".

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3/ أوبريت الله معاك

أوبريت آخر ما تم إهداؤه للرئيس الأسبق مبارك، خاصة أنه جاء بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا حيث حرص مجموعة من نجوم الغناء على إهدائه له.

4/ ريسنا

شيرين عبد الوهاب أيضاً أهدت أغنية للرئيس الأسبق مبارك، وذلك بعد عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

5/ عيد سعيد يا ريس

الراحل شعبان عبد الرحيم هو الآخر غنى للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك حينما أهدى له أغنية "عيد سعيد ياريس".