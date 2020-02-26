شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يحتفل بالانتصار على تشيلسى بأغنية تامر حسنى "حلو المكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني بفوزها بالأمس على فريق تشيلسى الإنجليزي بثلاثية نظيفة خلال مباراة الذهاب في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال أغنية النجم تامر حسني "حلو المكان".





وذلك حين نشروا صورة من احتفالات لاعبي الفريق الألماني بالأمس، وعلقوا عليها بكتابة : " وجينا الليلة نسهر فيه ونغني كمان"، .. وذلك في إشارة إلي انتصارهم الساحق داخل ملعب منافسهم تشيلسى الإنجليزي، وهو الفوز الذي لم يجدوا أفضل من كلمات تامر حسني وأغنيته حلو المكان من أجل التعبير عن فرحتهم بهذا الفوز التاريخي.

صفحة الفريق البافاري بايرن ميونيخ تضم أكثر من 49 مليون متابع حول العالم، وما ان نشرت الصور برفقة هذا التعليق من أغنية النجم تامر حسني حتي انهالت تعليقات متابعيها، حيث علق أحدهم بكتابة : "يا تامر يا حسني مولع الدنيا جوة مصر وبرة مصر"، وآخرين كتبوا : "البايرن بيغني أغنية حلو المكان"، و"تيمو البايرن بيغنيلك حلو المكان وبيغنوا عايزين نولع الدنيا"، "حساب البايرن الرسمي بيكتب من كلمات أغانيه"، "تامر حسني وصل ميونخ".

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جدير بالذكر أن النجم تامر حسني يحتفل حالياً بتحقيق آخر أفلامه الفلوس إيرادات كبيرة، كما سبق واحتفل مع لاعب برشلونة وتشيلسى السابق صامويل ايتو بافتتاح أحد المطاعم التابعة لاتحاد الكرة الأسبانى "لاليجا" وذلك فى منطقة مصر الجديدة ثم انتقلا بعد انتهاء الافتتاح لمشاهدة فيلم "الفلوس" معاً.

وذلك بعدما وجه تامر حسنى الدعوة لـ صامويل ايتو ورحب بها النجم الكاميرونى الذى لعب بقميص أفضل الأندية حول العالم حيث لعب لأندية برشلونة، انتر ميلان، تشيلسى، كما حطم خلال مشواره العديد من الأرقام القياسية، وصنف من أفضل المهاجمين الذين مارسوا كرة القدم.

كما يعد النجم تامر حسني واحد من أهم نجوم الغناء الذين حققوا إيرادات ونجاحات في عالم السينما، بعدما لعب خلال مشواره بطولة أكثر من فيلم طوال السنوات الماضية، حقق من خلالها نجاحاً كبيراً علي مستوي الإيرادات والحضور الجماهيري ليصبح بذلك النجم الوحيد خلال السنوات الماضية الذي يحقق المعادلة الصعبة بتحقيق النجاح في عالم السينما والغناء معاً خلال السنوات الماضية.