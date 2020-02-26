شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت جديدة فى قضية قتيل منزل نانسى عجرم تضع زوجها بخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت التحقيقات الجديدة فى قضية محمد الموسى، الذى قتل على يد فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، خلال محاولته اقتحام الفيلا، عن معلومات وصفت بـ"المخيفة" والتى قد تغير مسار التحقيق، وأشارت محامية عائلة القتيل، إلى أن معلومات على درجة كبيرة من الأهمية سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة ستكون مفاجئة وقد تغير مسار التحقيق بالكامل.

ووجهت رهاب بيطار محامية أسرة محمد الموسى، رسالة تحذيرية بعد تسريب معلومات عن ظهور أدلة لدعم فرضية القتل العمد وعدم وجود حالة دفاع عن النفس، مؤكدة عبر مقطع فيديو لها أنها لن تسمح باستخدام الواسطة والمال والشهرة لطمس الحقيقة، وقالت:"كمواطنة عربية لا أسمح لأي شخص أن يرخص من دم شخص آخر مهما كان نفوذه ومشاهيره وأمواله ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي".

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وكشف عضو فريق الدفاع المحامي، رامي هندي، أن التقرير الجديد يشير الى وجود عدد من الرصاصات التى لم يذكر عنها التحقيق الأول أي شيء، حيث تم "إخراج 5 رصاصات من جسد القتيل لم يتم الإفصاح عنها سابقا"، إضافة إلى "طلقة سادسة" في الرأس، "أي أنه قتل بطلقة من الخلف في الرأس، وهو ما لم يذكره الطب الشرعي الأول، إضافة إلى اكتشاف رصاصة مفككة" أي أنه كان هناك نوعان من السلاح"، وقال هندي" إن ما جاء في التقرير الأول لن يمر دون محاسبة، حيث تم التأكد من وجود رصاصات في جسد موسى مصدرها أكثر من اتجاه وهناك طلقات وشم أي تم إطلاقها من مسافة قريبة وملاصقة للجسد، و"تم تحويل الطلقات لمعرفة هل هى من نفس المسدس أم من مسدسين مختلفين"، وفقا لموقع الإمارات اليوم.

وذكر طبيب سوري، يدعى بهاء شارك في التشريح الجديد لجثة، أنه تم العثور على بقع زرقاء في الجسد تؤكد أن الشاب السورى ظل ملقى على بطنه لفترة تجاوزت الساعتين، بينما الصور وقت الحادث أظهرت الجثمان ملقى على جانبه، موضحا أن البقع الزرقاء تبدأ في الظهور على جسد الشخص المتوفى بعد توقف العلامات الحيوية، وهذا يعنى أن هذه العلامات تظهر فى الجهة المقابلة لمكان استلقاء الجثة، فإذا كانت ملقاة على الظهر ظهرت على البطن والعكس صحيح.

وأكد الطبيب السوري، أن العلامات الزرقاء تستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات من وقت الوفاة حتى تبدأ بالظهور، وفي حالة الشاب محمد الموسى أشار الطبيب أنه ظل ملقى على بطنه لهذه المدة وهو ما يؤكد أن الصورة التي ظهر فيها القتيل وهو على جانبه الأيمن غير حقيقية، لأنه لو مات وكان ملقى على جانبه الأيمن لظهرت البقع على جانبه الأيسر.