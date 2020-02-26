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شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل "بيبى بيجى" آخر نجوم السينما الصامتة عن عمر 101 عاما والان مع تفاصيل الخبر
وشاركت كاري خلال الفترة بين عام 921 و1924 في 150 فيلما قصيرا، وعدد قليل من الأفلام الشهيرة، وفقدت معظم أفلامها وتعرض جزء كثير منها للتدمير في حريق هائل أتى على محتويات استوديوهات شركة "سينتشري فيلم" القديمة في عام 1926.
والسينما الصامتة هي الأفلام التي تعتمد بالأساس على الصورة في غياب الحوار، وحتى الموسيقى في الغالب لتساعد المتفرج على الانصهار مع قصة الفيلم وميزته أنه موجه لشريحة اوسع من الجمهور على الرغم من اختلاف اللغات، كانت كل الأفلام الأولى صامتة وذلك لعدم تطور تقنية دمج الصوت مع الفيلم، وكان من أشهر نجومها شارلي شابلن.
ومن أبرز روادها: باستر كيتون "الرجل الهادئ"، شارلي شابلن "المتشرد"، لوريل وهاردي "النحيف والسمين"، مستر بين "صاحب العقل الطفولي". وظهرت السينما الصامتة عام 1902 واستمرت حوالي 25 عاماً، وما بين عام 1927 حيث تم إنتاج آخر فيلم صامت وحتى 2012 كانت هناك الكثير من المحاولات، لم يكتب لمعظمها النجاح، باستثناء فيلم "الفنان" الذي تم إنتاجه في فرنسا 2012، وحصد عدداً من جوائز مهرجان "كان".
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