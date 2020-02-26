شيرين: "نادين نسيب ورطتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في لقاء مع برنامج MBC Trending، إنها تستعد لخوض بطولة فيلم غنائي، وهناك عدة مشروعات فنية مؤجلة بعد شهر رمضان الكريم.

وكشفت شيرين أنها ستغني تتر مسلسل "20 20"، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وهو من بطولة الفنان السوري قصي خولي، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وتابعت: "شرف كبير لي ولأي فنان غناء تتر مسلسل من بطولة نادين وإنتاج شركة الصباح، لكن نادين ورطتني حينما قالت أنني سأغني تتر المسلسل، فحتى الآن لم أسمع الأغنية، ولا أعلم هل ستعجبني أم لا".

مسلسل "20 20 " بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، فادي إبراهيم، كارمن لبس، فؤاد شرف الدين، ومن إخراج فيليب أسمر.