الأب بطرس دانيال: افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أكد الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، افتتاح الدورة 68 للمهرجان الذي ينظمه المركز، في السابعة مساء الجمعة المقبل 29 فبراير.
وقال الأب بطرس في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لم يطرأ أي تعديل على الدورة المهداة لروح المخرج الراحل سمير سيف؛ وبالتالي يقام حفل الافتتاح في موعده الجمعة 29 فبراير بحضور النجوم والمكرمين، وسفير الفاتيكان في مصر المطران نيقولاس هنري، ورئيس الرهبنة".
ويكرم المهرجان في دورته الـ68 الفنانين عادل إمام، وأشرف عبد الغفور، ونيللي، وشيرين، وصلاح عبد الله بجائزة الريادة السينمائية، وزكى فطين عبد الوهاب بجائزة الأب يوسف مظلوم، والمخرج عمرو عبد العزيز بجائزة المركز الخاصة، وسوسن بدر وسيد رجب بجائزة أفضل ممثلة وممثل في عمل درامي عن مسلسل "أبو العروسة"، بالإضافة للجائزة التشجيعية للفنانة مي عمر.
وتشهد فعاليات المهرجان المقامة حتى 6 مارس عرض ٥ أفلام، وهي "الضيف" بطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، و"جريمة الإيموبيليا" بطولة هاني عادل ،وناهد السباعي، و"لما بنتولد" بطولة امير عيد، وابتهال الصريطي، وعمرو عابد ، و"بين بحرين" بطولة يارا جبران، وفاطمة عادل، ومحمود فارس، وفيلم "الممر" ، من بطولة أحمد عز، وأحمد صلاح حسنى.
ويقيم المهرجان يوم 5 مارس حفل تأبين للمخرج الراحل "سمير سيف" الذى أهديت الدورة الحالية إلى روحه، بحضور زوجته وأبنائه والنجمة لبلبة، ويعرض له فيلم "معالى الوزير"، ثم تختتم الفعاليات مساء الجمعة ٦ مارس بإعلان الجوائز في حفل الختام.
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