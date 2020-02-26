بالصور-ملامح الحمل تظهر على يسرا اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرصت الفنانة يسرا اللوزي، على حضور العرض الخاص لفيلم "بعلم الوصول"، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء 25 فبراير. وظهرت "يسرا" بملابس فضفاضة وبجوارها ابنتها "داليدا"، كما بدت معالم الحمل واضحة على الفنانة الشابة، التي ازداد وزنها بشكل ملحوظ. Advertisements فيلم "بعلم الوصول" بطولة بسمة، بسنت شوقي، لبنى ونس، محمد سرحان، ومن تأليف وإخراج هشام صقر. من ناحية أخرى، تشارك يسرا اللوزي في بطولة مسلسل "بخط الإيد"، ويشاركها البطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، محمد حاتم، ومن إخراج شيرين عادل.

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