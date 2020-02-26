طلاق نوال الزغبي بعد 12 عامًا من الانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أنها حصلت على الطلاق رسميا من والد أبنائها إيلي ديب.

أوضحت خلال لقاء لها في برنامج "منا وجر" الذي يقدمه بيار رباط أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، ولكنها لم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.

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وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها ومشاعرهم لأنه في النهاية والدهم.

يذكر أن نوال الزغبي تزوجت من إيلي ديب عام 1990، وأنجبت 3 أبناء تيا وجوي وجورجي.