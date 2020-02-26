تراند اليوم : صور| مغنية شهيرة تصدم جمهورها بعد اختفاء 10 سنوات: تعرضت للاغتصاب



كشفت المغنية البريطانية "دافي"، سر اختفاءها عن الساحة الغنائية منذ 10 سنوات، قائلة إن انسحابها كان من أجل التعافي عقب تعرضها للاغتصاب إثر تخديرها واحتجازها لعدة أيام.

و"دافي" البالغة من العمر 35 عامًا، ذاع صيتها في عام 2008 بعد صدور أغنيتها "Mercy" وحصلت على جائزة "جرامي" لأفضل ألبوم غنائي في العام نفسه، لكنها اختفت عن الأنظار منذ ذلك الحين، قبل أن تكشف أخيرًا عن تعرضها للاغتصاب.

وكتبت قائلة عبر تطبيق "إنستجرام": "يمكنك أن تتخيل كم مرة فكرت في كتابة هذا وفي طريقة الكتابة وكيفية شعوري بعد الإفصاح عن ذلك، أنا غير متأكدة هل الآن الوقت المناسب للكشف عن ذلك، ولكني أريد أن أتحرر".



وأضافت: "الكثير منكم يسأل عن أسباب اختفائي طوال هذه المدة، لقد تواصل معي أحد المراسلين وأخبرته بكل ما حدث معي، الحقيقة لكن برجاء أن تثقوا بي، أنا بخير وبأمان الآن، لقد تم تخديري واغتصابي واتخاذي كأسيرة لعدة أيام. لا توجد طريقة لطيفة لأخبركم بذلك، أنا أتعافى الآن ولكن الأمر استغرق وقتًا طويلاً".



وتساءلت: "لماذا لم أختر استخدام صوتي للتعبير عن الألم؟ لم أكن أريد أن أظهر للعالم الحزن في عيني. سألت نفسي، كيف يمكنني الغناء من القلب إذا تم كسره؟"،

وأشارت إلى أن قلبها "ينكسر ببطء"، لكنها ذكرت أنها ستجري قريبًا مقابلة، سيتم خلالها الرد على جميع الأسئلة.

وأثنى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على "دافي" لمشاركتها صدمتها مع جمهورها، وقالوا إنهم "تساءلوا لسنوات" عن سر اختفائها، قبل أن تصدمهم بأسباب ذلك.

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وقامت "دافي" بتقديم مجموعة من العروض والمهرجانات في جميع أنحاء العالم، وجاء انطلاقة لها في عام 2007 عندما أطلقت أغنية "روكفيري".

وبعد مرور عام، أصدرت ألبوم "الرحمة"، الذي كان سببًا في شهرتها، وأصدرت ألبومها "روكفيري" في ذلك العام، حيث بيع منه أكثر من 1.6 مليون نسخة.

فيما حققت أغنيتها ""Mercy نجاحًا واسعًا، وكانت ثالث أفضل أغنية مبيعا في الولايات المتحدة، وتصدرت الأغنية المراكز الأولى في النمسا وألمانيا واليونان وهولندا والنرويج وجمهورية أيرلندا وسويسرا وتركيا، وحصلت على المراكز الخمسة الأولى في كل من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا ورومانيا وإسبانيا والسويد، وحققت نسبة مشاهدة بلغت 70 مليونًا على موقع "يوتيوب".





وفي عام 2011، اختفت عن الأنظار، الأمر الذي برر آنذاك بأنها في "استراحة" من عملها، وكان يُعتقد أن ذلك راجع إلى تراجع مبيعات ألبومها الثاني "Endlessly".

وفي عام 2011، قال مصدر لصحيفة "ديلي ميرور" مفسرًا انسحابها بأنها "تريد أن تعيش حياة هادئة وتبدأ من جديد".

وفي عام 2012، اضطرت إلى الفرار من حريق في منزلها، أنقذت خلاله قطتيها وكلابها، تاركة كل ممتلكاتها الشخصية الأخرى.

وألمحت في عام 2019 إلى أنها ستعود إلى الموسيقى، بعد أن نشرت صورة لها على صفحتها على "فيسبوك" مع التعليق "# 2020". وكانت تلك المرة الأولى التي تنشر فيها أي شيء على صفحتها منذ عام 2017.

