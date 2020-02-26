كورونا يحجز توم كروز في إيطاليا ويؤجل الجُزء السّابع منMission Impossible 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - بعد أن انتشر فيروس كورونا بشكل سريع في إيطاليا، التزم النجم الأمريكي توم كروز الفندق الذي يقيم به، في مدينة فينيسيا، حيث كان يتواجد لتصوير الجزء السابع من فيلم Mission Impossible.

وقد التزم النجم، الذي وصل إلى إيطاليا في 20 فبراير الحالي، مكان إقامته في فندق Gritti Palace؛ تلبية للقرارات التي صدرت عن السلطات الإيطالية، التي وضعت قواعد صحية لمنع انتشار الفيروس، على أن يبقى حتى الأول من مارس/ أذار؛ لمعرفة مصير التصوير.

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وقد تحدثت بعض الصحف عن أن طاقم العمل سيحط في بريطانيا بعد مغادرة إيطاليا؛ لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان بأن الفيروس لم يُصب أحداً.

وفي هذا السياق، صرّح الناطق باسم الشركة المنتجة، لإحدى وكالات الأنباء العالمية، بأنه وحرصاً على سلامة الممثلين وفريق العمل وأمنهم، والتزاماً بالجهود التي تبذلها سلطات البندقية؛ للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تم إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية، الذي كان مقرراً لثلاثة أسابيع.

يذكر أنه سُجّلت إلى الآن أكثر من 200 إصابة، وتوفي 7 أشخاص بفيروس كورونا القاتل في إيطاليا، التي أصبحت أول بلد في أوروبا يفرض طوقاً صحياً على عشرات البلدات في شمال البلاد، كما بدأ الفيروس يصل إلى الدول الأوروبية المجاورة لها.

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