هارفي واينستين يتعرض لازمة قلبية بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - تعرض منتج ومخرج أفلام هوليوود الأمريكي الشهير، هارفي واينستين 67 عامًا، لأزمة قلبية بعد إدانته بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب

وقالت تقارير صحفية أمريكية أن هارفي تم نقله إلى إلى جناح آمن في مركز مستشفى بلفيو في مدينة نيويورك بسبب مشاكل في القلب بواسطة سيارة إسعاف من مبنى محكمة نيويورك

وقالت محامية الدفاع الرئيسية عن "وينشتاين" السيدة "دونا روتونو" أن موكلها كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم بعد صدور الحكم .

وأضافت دونا "سيقضي "وينشتاين" 25 عامًا خلف القضبان وسيظل في السجن حتى صدور الحكم في 11 مارس القادم، كما صرحت في مؤتمر صحفي بأنها ستستأنف إدانته بعد صدور الحكم، كما سيتم الطعن في اعتقاله الفوري.

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وادين "واينشتاين" أ بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة "ميمي هالي" في عام 2006، إلي جانب اغتصاب الممثلة الواعدة "جيسيكا مان" في عام 2013

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ودانت هيئة محلفين مؤلفة من 7 رجال و5 نساء، المنتج النافذ جدا سابقا، بارتكاب أفعال جنسية إجرامية واغتصاب.

فيما بريء من تهمة "التربص الجنسي"، التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تشديد الحكم عليه، وكان سيواجه معها احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأعلن القرار في قاعة محكمة بولاية نيويورك، اكتظت بأكثر من 100 شخص، فيما حجب عناصر من الشرطة المتهم الذي حضر المحاكمة

واعتبر متابعون هذا الانتصار القانوني ، وإن كان محدودا ، أهم إدانة في ملف اعتداءات جنسية في الولايات المتحدة، منذ إدانة الممثل والمنتج الشهير بيل كوسبي عام 2018 بتهمة تخدير امرأة والاعتداء عليها جنسيا قبل 15 عاما.

وتتهم أكثر من 80 امرأة واينستين بـانتهاكات جنسية، إلا أن هيئة المحلفين كانت تدرس ملفين فقط في إطار هذه المحاكمة، يتعلقان بالممثلة السابقة جيسيكا مان، ومساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليه، بسبب مرور الزمن على كثير من القضايا الأخرى.

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