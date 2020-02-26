وصية أسطورة هوليوود دوغلاس: 61 مليون دولار للمؤسسات الخيرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 01:42 مساءً - أوصى الممثل الأميركي الراحل، كيرك دوغلاس، بثروته الضخمة كلها، للمؤسسات الخيرية، ولم يترك شيئا لابنه الممثل مايكل دوغلاس.

وقالت صحف بريطانية إن كيرك دوغلاس ، الذي توفي ، مطلع الشهر الحالي، عن عمر ناهز 103 أعوام ، بعد صراع طويل مع المرض.، ترك 61 مليون دولار، ذهبت كلها لمؤسسات خيرية، ستشرف على توزيعها مؤسسة "دوغلاس الخيرية"، بينما لم يشمل كيرك ابنه مايكل، الممثل الشهير أيضا، في الوصية.

ومن ضمن المؤسسات الخيرية وفقا لصحيفة "ميرور" ، جامعة سان لورنس، ومعبد "ويست وود سيناي"، ومسرح كيرك دوغلاس في كولفر سيتي، مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس.

وكان مايكل (75 عاما) قد أعلن عن وفاة والده في 5 فبراير الحالي، عبر منشور مؤثر على صفحته بإنستغرام، وقال مايكل في تصريح حصري لمجلة بيبول "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم".

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وشارك دوغلاس الأب في أكثر من 90 فيلما في مسيرة امتدت لأكثر من سبعة عقود . واصبح واحدا من أكبر نجوم الشباك في الخمسينيات والستينيات بفضل أفلام مثل (سبارتاكوس) و(ذا فايكينغز)

وكان له دورا رئيسيا في كسر قائمة هوليوود السوداء، التي تضم ممثلين ومخرجين ومؤلفين جرى تهميشهم مهنيا بسبب صلات بالحركة الشيوعية في الخمسينيات. وقال دوغلاس إنه فخور بهذا أكثر من فخره بأي فيلم قدمه.

لماذا حرم كيرك دوغلاس عائلته من ثروته؟