الثقافة تعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل الرئيس الأسبق مبارك

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حالة الحداد لمدة ثلاثة ايام بالقطاعات الفنية والثقافية كافة التابعة للوزارة، حدادًا على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته

المنية صباح أمس الثلاثاء 25 فبراير 2020.

حيث أصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "نظرًا لحالة الحداد التي أعلنتها الدولة لرحيل

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تعليق الأنشطة الثقافية والفنية كافة لجميع القطاعات، وتنكيس الإعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء 26 فبراير، وحتى غروب شمس الجمعة 28 فبراير.