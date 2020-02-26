حقق كليب أغنية "آسف حبيبي" للفنان سعد لمجرد، أكثر من 6 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات: أشرف عراب، خليفة ميناني، وألحان:تيزاف موشين، والأغنية بمشاركة فريق الراب المغربي الشهير "فناير". المغربي الشهير "فناير". Advertisements يذكر أن آخر إصدارت سعد الغنائية كانت أغنية "سلام"، التي طرحت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وسجلت أكثر من 34 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع:تيزاف موشين.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يومه الثالث.. سعد لمجرد يتخطى الـ 6 مليون مشاهدة بـ "آسف حبيبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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