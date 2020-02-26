بدرية طلبة بهجوم لاذع على الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شنّت الممثلة المصرية ​بدرية طلبة​ هجوما على الجمهور الذي يسخر من الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بعد وفاته.

وكتبت بدرية على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مش ممكن كمية الهري والسواد حتي في الموت ياللي تعرفو ربنا ياللي فجأة بقيتو قضاه وانبياءوساسا ياللي بتحكمو علي الحي والميت ارحمونا بأراكم السخيفة واعرفو واتعلمو ان الميت لا تجوز عليه غير الرحمة وانت مش ربنا عشان تحاسبو يا تقول خير او تسكت".

و اللافت هو الغائها خاصية التعليقات على الصورة.

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