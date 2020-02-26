جوسي سموليت مستاء وهل تعرض لإعتداء؟

ميرنا وليد - بيروت - اكّد الممثل العالمي ​جوسي سموليت​ أنه بريء من التهم الموجهة إليه، كاشفا عن تعرضه لاعتداء.

وقالت محامية جوسي تينا جلنديان، بعد وقوفه أمام محكمة بـ شيكاغو، :"من الواضح أنه مستاء من ذكر اسمه مجدداً إلى هذه القضية، ولكننا مستعدون للمحاكمة".

وكان اتهم جوسي في 11 شباط الماضي، بالدفع لـ شقيقين نيجيريين، من أجل الاعتداء عليه لاستغلال الحادثة وتحقيق شهرة، الا أنه نفى ذلك واكد تعرضه للهجوم من قبل اثنين من اتباع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا الى أنهما قاما بإهانته وتوجيه الشتائم العنصرية له، وشكّل حينها هذا الأمر جدلا كبيرا.

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