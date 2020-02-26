شيراز من باريس: "بعد تراب لبنان ما في حبّ"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​شيراز​ صورة لها من باريس، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت شيراز عن حبها للبنان وترابه، معلقة على الصورة قائلة: "إذا أردت ان تبحث عن الحب إذهب إلى باريس، بس بعد البحث والتدقيق اكتشفت إنه بعد تراب لبنان ما في حبّ".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان شيراز كانت كشفت مؤخرا عن توقيعها عقد مسلسل جديد، اذ انها نشرت مقطع فيديو يظهر توقيعها على عقد المسلسل على حسابها الخاص.

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