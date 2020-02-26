سهيلة بن لشهب تشوق جمهورها لـ "جرح كبير" وتتصدر - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة الجزائرية ​سهيلة بن لشهب​ برومو أغنيتها التي ستصدرها قريبا والتي تحمل عنوان "جرح كبير". وحقق الفيديو بأقل من 24 ساعة على طرحه حوالي 50 الف مشاهدة على صفحتها الخاصة على يوتيوب على الرغم ان مدته لا تتخط الـ 14 ثانية.

وبعد وقت قصير من طرحها الفيديو تصدر اسمها واسم العمل المنتظر قوائم العبارات الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي فما كان من سيهلة الا ان تشكر محبيها وجمهورها على دعمهم المتواصل لها وكتبت :شكرا احبابيو تاج راسي

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