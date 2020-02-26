ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة المصرية ​حنان الترك​ لحسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب.

اذ انها قدمت واجب العزاء لعلاء مبارك، في وفاة والده الرئيس المصري الأسبق ​محمد حسني مبارك​، الذي توفي عن عمر يناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتبت حنان عبر حسابها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له.. اللهم إنّه نَزَل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. أعزكم الله، وأصبركم على فراقه، وتقبل منه صالح العمل ونجاه وجعل معه النور أنيساً وصاحباً حتى جنات النعيم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب..حنان الترك تعود لمواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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