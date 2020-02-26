أدهم نابلسي يتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بـ "بتعرف شعور"

ميرنا وليد - بيروت - تحقق اغنية "​بتعرف شعور​" للفنان الأردني ​أدهم نابلسي​ نجاحا كبيرا، اذ انها تخطت الـ 5 ملايين مشاهدة بعد طرحها منذ 3 ايام على يوتيوب.

الاغنية من كلمات علي المولى وألحان أدهم الذي أشرف أيضا على التوزيع، والكليب من إخراج ياسر سامي.

وكان إحتفل نابلسي بتحقيق الأغنية مليونها الأول، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من الكليب وعلّق بالقول :"شكراًَ لمحبتكم".

وكانت آخر أعمال نابلسي أغنية "حدا ما بينتسى" من كلمات الشاعر علي مولى، ألحان فاضل سليمان وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

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