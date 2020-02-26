خاص- بعد "العودة" رودريغ سليمان في دور "الشرير" أيضا

ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاح دوره بمسلسل العودة الذي يعرض حاليا على شاشة mbc4 يستعد الممثل اللبناني ​رودريغ سليمان​ لدور جديد في رمضان 2020 في مسلسل الساحر حيث يؤدي دور الرجل ذات النفوذ والفاسد بالوقت نفسه والذي يستغل احد الاشخاص للوصول الى اهدافه وينتقل من طبقة الى أخرى ليمارس النفوذ السياسي.

وبـ"العودة" يلعب سليمان دور المريض نفسي الذي يدمن على معاشرة النساء رغم زواجه من "رانيا عيسى" التي كان قد استغلها ايضا.

العودة بطولة دانييلا رحمة نيكولا معوض رودريغ سليمان ليزا دبس ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين ويحقق نجاحا ملحوظا.

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