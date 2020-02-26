فنانة عالمية تكشف عن تعرضها للاغتصاب برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية دافي عن تعرضها لاغتصاب في منشور مؤثر على صفحتها الخاصة وكتبت: "لكم أن تتخيلوا عدد الساعات التي امضيت خلالها كتابة هذه الكلمات، الطريقة التي رغبت فيها بالكتابة، وما سأشعر به بعد الإفصاح عن السر".

وتابعت: لا أعلم ان كان هذا هو الوقت المناسب، وما يعنيه ذلك الشعور الممتزج بين الحماسة والتحرر للحديث عن الأمر، لا استطيع تفسير ذلك.. يتساءل الكثير منكم عما حدث لي ، وأين اختفت ولماذا".

وطمأنت محبيها خاتمة: أتمنى أن تدركوا أن بخير وبأمان، تعرضت للاغتصاب والتخدير واحتجزت في الأسر عدة أيام، بالطبع نجوت، واستغرقت مرحلة شفائي وقتًا...لا طريقة لوصف الأمر ببساطة".

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