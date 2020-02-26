جوهرة ترقص على أنغام اغنية "شو حلو"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الراقصة المصرية ​جوهرة​ فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رقصها في حفلة احياها الفنان اللبناني ​زياد برجي​، وذلك على انغام اغنية "​شو حلو​" الشهيرة، وسط اجواء فرحة وعفوية.

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت حكم حبس جوهرة سنة مع الشغل، لإتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة. وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات معيبة، وبعد التحري عن الواقعة، إكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.

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