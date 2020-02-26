ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ​مديحة الحمداني​ زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​ برفقة طفلهما، والذي هو الظهور الأحدث لها وللطفل وذلك بعد الأزمة الكبيرة التي حصلت بينهما مؤخراً.

وظهرت الحمداني وهي تضع الطفل في حضنها، وتلعبه وتقبله، فيما لم يظهر وجهه على الكاميرا.

ومن ناحية أخرى، وبعد أن كانت قد ظهرت الحمداني في مقطع فيديو وهي تبكي ومتأثرة مهاجمةً خولي بعد تصريحاته عن علاقته القوية بطفله، إذ كذبته مشيرةً إلى أنه لم يلتقي بها أو بطفله منذ أشهر ومهددةً إياه بفضح المزيد إن لم يقل الحقيقة، خرج خولي عن صمته مؤكداً زواجهما وأبوته للطفل، لكنه رفض الحديث في التفاصيل على الإعلام أو السوشال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لزوجة قصي خولي برفقة طفلهما-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.