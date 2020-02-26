نيقولا معوض يعلن انطلاق تصوير “خيط حرير” لرمضان 2020

باشر الممثل اللبناني نيقولا معوض اليوم تصوير أولى مشاهده في مسلسل “خيط حرير” في مصر.

ونشر “معوض” مجموعة صور من كواليس التحضيرات التي يقوم بها وعلّق قائلاً: “يا رب أول يوم تصوير، سعيد بالتعامل مع هؤلاء الاشخاص الثلاث الممثلة مي عز الدين، المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج ابراهيم فخر بالاضافة الى شركة سينرجي”.

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ويلعب نيقولا دور البطولة الى جانب مي عز الدين في المسلسل الرومانسي الدرامي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك كاتب مسلسل “مماليك النار” الذي عرض عبر شاشة ام بي سي، اما المخرج ابراهيم فخر سبق ونفذ مسلسل “الزلزال” للممثل محمد رمضان وعرض في رمضان 2019. ومن انتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي الذي سبق وتعاملت مع نيقولا معوض في مسلسل “بلا دليل” حيث يعتبر هذا التعاون هو الثاني لهما.

من جهة أخرى، يعيش “معوض” نجاح مسلسل “العودة” الذي يعرض عبر شاشة MBC4، حيث يحقق “معوض” نجاحاً مميزاً في شخصية “المحقق كريم” الذي يتابع التحقيق في الجرائم التي تحصل منذ بداية الحلقة الاولى.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم نيقولا معوض، دانييلا رحمة، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، ريم خوري، أسعد رشدان، إيلي متري، نغم أبو شديد، رانيا عيسى، أندريه ناكوزي، هيام أبو شديد، مجدي مشموشي، وسام صباغ، جمال حمدان، ليزا دبس، كريستيان الزغبي، شربل زيادة، ساشا دحدوح، يمنى ابو حنا، تمار أفاكيان وسواهم، إخراج ايلي السمعان، تأليف رائد ابو عجرم ومعالجة درامية لطارق سويد. وهو من إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان بالشراكة مع Mbc Studios.